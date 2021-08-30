Budget Motosiklet "MXGP of Turkey"e sponsor oldu

Araç kiralama markalarından Budget'ın yeni hizmeti Budget Motosiklet, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına (MXGP of Turkey) sponsor oldu.

Araç kiralama markalarından Budget'ın yeni hizmeti Budget Motosiklet, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına (MXGP of Turkey) sponsor oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, MXGP of Turkey için Budget Motosiklet ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

Budget Motosiklet, Afyonkarahisar'da motokrosçuları ve motosiklet sporuna gönül verenleri yalnız bırakmayacak.

Türkiye MotoFest, MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon kapsamında Budget Motosiklet, festival ziyaretçileriyle beraber olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak