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Budapeşte Sokaklarında Noel Baba Koşusu

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 40 kişi her yıl yapılan Çıplak Noel Baba Koşusu için kırmızı mayoları ve Noel Baba şapkalarıyla dondurucu soğukta toplandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 40 kişi her yıl yapılan Çıplak Noel Baba Koşusu için kırmızı mayoları ve Noel Baba şapkalarıyla dondurucu soğukta toplandı. Geçen yıl pandemi yüzünden toplanamayan katılımcılar bu yıl yeniden biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı

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