Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım

04.11.2019 21:22

Gergely Karacsony, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban'ın adayını yenerek on yıldır devam eden bir sürece son verdi. Macaristan muhalefetinin ortak adayı Karacsony seçim kampanyası sırasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını söyledi.



Euronews'e konuşan Budapeşte'nin yeni belediye başkanı, İmamoğlu'nun kendisine halkı merkeze alan bir politika benimsemesini önerdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle