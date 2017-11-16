Budapeşte'de Kitap Tanıtımı

Macar Yazar Dr. Robert Gyula Cey-Bert'in, Osmanlı Devleti'nin, Macaristan özgürlük savaşlarına yaptığı yardımı konu edinen "Özgürlükten başka yol yok" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.



Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda konuşan Cey-Bert, kitabın amacının Macar ve Türk halklarının kadim akrabalık ve dostluk bağlarını anımsatmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.



Kitabın 1606 ve 1628 yıllarındaki Avusturya'ya karşı başlatılan Macaristan Özgürlük Savaşları'nı konu edindiğini belirten Cey-Bert, "Hher iki özgürlük savaşında da Türklerle yapılan ittifak ve Türklerin yardımıyla Macarlar galip geldi." dedi.



Yazarın geçen yıl da Osmanlı-Macaristan dönemini anlatan Vegvari Aslanları (Vegvari Oroszlanok) adlı kitabı tanıtılmıştı.