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Budapeşte'de eski Macar siyasetçinin "Turan halkları"nı konu alan kitabı tanıtıldı

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Budapeşte'de eski Macar siyasetçinin

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, siyaset yaptığı dönemde Macaristan'ın Türkiye ve Türk dünyası ile iyi ilişkiler kurmasını savunan eski Macar siyasetçi Gabor Vona'nın, "Lanetten Rahmete: Turancılığın 21. Yüzyıldaki Mesajı" ismiyle yayımlanan kitabı tanıtıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, siyaset yaptığı dönemde Macaristan'ın Türkiye ve Türk dünyası ile iyi ilişkiler kurmasını savunan eski Macar siyasetçi Gabor Vona'nın, "Lanetten Rahmete: Turancılığın 21. Yüzyıldaki Mesajı" ismiyle yayımlanan kitabı tanıtıldı.

Budapeşte'de düzenlenen etkinliğe, Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Janos Hovari, eski Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Macar Bilimler Akademisi Üyesi, Türkolog ve Osmanlı Tarihçisi Dr. Balazs Sudar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Vona, kitapla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapta, Prof. Dr. Hovari, Dr. Sudar ve Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro'nun yanı sıra toplamda 8 kişi ile yapılan röportajın ve kendisinin konu hakkındaki fikirlerinin yer aldığını söyledi.

"Turan halklarının" geçmişte bozkır göçebe kültürüne sahip olduğunu belirten Vona, kitapta, söz konusu kültürün modern toplumların sorularına ve sorunlarına cevap verebilip veremeyeceğini sorguladığını ifade etti.

Vona, "Kitap, Turancılık ve Macarların Doğu kökeninin bugüne yönelik mesajı hakkında yazılmasına rağmen, Macarların yanı sıra kendini Turan halkı içinde gören herkese hitap ediyor. Kitabın, Türk halkı için çok ilgi çekici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Vona ayrıca, kitabın bu yıl sonunda Türkçe tercümesinin yayımlanacağını da sözlerine ekledi.

12 yıl Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra 2014-2018 yıllarında Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Gabor Vona, 2018'de aktif siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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