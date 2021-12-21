BUDAPEŞTE - Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUDAPEŞTE - Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

AA - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Aile fotoğrafı çektirilmesi Toplantıdan detaylar BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Aile fotoğrafı çektirilmesi

Toplantıdan detaylar BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katıldı.

BUDAPEŞTE - Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

BUDAPEŞTE - Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

BUDAPEŞTE - Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır."

 Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title