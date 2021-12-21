BUDAPEŞTE - Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Aile fotoğrafı çektirilmesi Toplantıdan detaylar BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Aile fotoğrafı çektirilmesi
Toplantıdan detaylar BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katıldı.