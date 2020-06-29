Budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda çıkan yangın endişeye neden oldu
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Budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda çıkan yangın endişeye neden oldu

Antalya'da budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

29.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:16

Antalya'da budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yayılması önlenen alevler vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izlendi.

Edinilen bilgiye göre saat 22.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde bulunan ve kurumuş ağaç dallarının toplandığı boşluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye boşluk alanda çoğunluğunu budanmış kuru ağaç dallarının ve çöplerin oluşturduğu maddelerin çevreye yayılmaması için tedbir aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken cevredeki vatandaşlarda çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

(İHA)

Budanmış kuru ağaç dallarının bulunduğu alanda çıkan yangın endişeye neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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