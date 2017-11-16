- Budanan dallardan gübre üretiliyor



BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından parklardaki ağaçların budanan dalları ile biçilen çimler gübre haline getiriliyor. Bugüne kadar kompost üretim tesisinde 100 ton atık işlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı üretici ve çiftçilere yönelik destek çalışmalarının yanında çevreci projeler de yürütüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından park, bahçe ve yeşil alanlarda budanan ağaç dalları, kesilen çim ve bitki artıkları işlenerek gübre haline getiriliyor. Mayıs ayından bu yana 20 dönümlük alanda kurulu kompost üretim tesisinde 100 ton atık işleme alındı. Tesiste budama atıkları, çimen ile park bahçe atıklarının uygun prosese göre işlenip toprağı humuslu ve verimli hale getiriliyor. 4 aylık sürede kompost olarak yaklaşık 60 ton civarında atık işlenirken bu sürede 20 ton civarında da malç malzemesi de üretildi. Üretilen malzemeler Kent Estetiği Daire Başkanlığı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılıyor.

Çıkan kompost gübrelerin ilerleyen dönemlerde çiftçilerinde istifadesine sunulması hedefleniyor.