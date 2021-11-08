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Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Başiskele Belediyesi, devrilme tehlikesi geçiren ağaçları budayarak, elde edilen odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, devrilme tehlikesi geçiren ağaçları budayarak, elde edilen odunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Devrilme tehlikesi taşıyan ve trafik güvenliğini tehdit eden ağaçları sonbahar mevsiminde budamaya başlayan Başiskele Belediyesi, budama işleminden elde edilen odunları ihtiyaç sahiplerine veriyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen budama çalışmaları neticesinde elde edilen odunlar belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Ekiplerce küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallanan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelere teslim ediliyor. - KOCAELİ

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

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