Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

17.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:41
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekipleri, budamasını yaptıkları ağaçlardan elde ettikleri odunları, soğuk kış günlerinde sobalarında yakarak ısınmaları için ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekipleri, budamasını yaptıkları ağaçlardan elde ettikleri odunları, soğuk kış günlerinde sobalarında yakarak ısınmaları için ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya'nın talimatı ile örnek bir çalışmaya imza attı. İlçedeki ağaçların bakım ve budamasını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçlardan kestikleri dalları çöpe atmak yerine değerlendirdi. Şantiye alanında topladıkları odunları küçük parçalar halinde kesen ekipler, çuvallara doldurdukları odun parçalarını, soğuk kış günlerinde sobalarında yakarak ısınmaları için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

"İsraf etmiyor, değerlendiriyoruz"

İlk etapta 96 aileye yakacak desteğinde bulunduklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İsraftan uzak duruyor, her imkanı vatandaşlarımız için değerlendiriyoruz. Ağaç budama çalışmaları sırasında elde ettiğimiz odunları, yakacak haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 aileye yakacak odun desteğinde bulunduk. Ağaç budama çalışmalarımızla birlikte ailelere yakacak desteğimiz de devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Çağdaş Atan Pierre Webo Fatih Terim Özgür Yankaya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:01:47. #1.15#
title