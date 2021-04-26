Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
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Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki M.A., kendisine ait tarlada bulunan ağaç dallarını budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ağır yaralanan M.A., kaldırıldığı Asarcık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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