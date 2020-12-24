Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

24.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:49

Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Silivri'ye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Karakaş, budamak için çıktığı ağaçta henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapıldıktan sonra ağaçta asılı halde kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin elektriği kesmesinin ardından ağaçtan indirilen ve vücudunda yanıklar oluşan Karakaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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