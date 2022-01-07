Budamada önce teori sonra uygulama

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen meyve bahçe tesisi ve budama konulu eğitim üreticilerden ilgi görürken, kursiyerler, Keskin Mahallesi'nde bir bahçede pratik yaparak öğrendiklerini uygulamaya döktü.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meyve Bahçesi Tesisi ve Budama" eğitimleri, yoğun katılım ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlere katılan vatandaşlar Meyvecilikte Fidan Seçimi ve Bahçe Tesisi, Budamada Kullanılan Araçlar ve Dezenfeksiyonu, Budama Tekniği, Zamanlarına göre Budamalar (Yaz - Kış), Meyve Ağaçlarında Dal Şekilleri, Budama Sistemleri, Modern Bahçecilikte Telli Terbiye Sistemleri, Bağcılıkta Budama, Gençleştirme Budaması gibi konularda eğitim aldı. Budama üzerine teorik eğitimlerin ardından örnek bahçe gezisi ise gruplar halinde Keskin Mahallesi'nde bulunan bir bahçede gerçekleşti. Kursiyerler burada budama yaparak öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Düzenlenen kursun kendileri için çok verimli olduğunu anlatan kursiyerler, üreticilere yönelik eğitim çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür iletti. Üreticilere, katılım belgesi de takdim edildi. - ESKİŞEHİR