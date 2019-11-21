Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü
Haberler » Güncel » Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü - Haber

Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.

21.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:30
Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü

'nun ilçesinde, fındık bahçesinde budama yaptığı sırada dengesini kaybedip, 10 metrelik uçurumdan düşen Hasan Tepe (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçenin Koşaca Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde bakım ve budama yapan Hasan Tepe, dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Tepe'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et