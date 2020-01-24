Budama ve kar temizliği çalışmaları
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Budama ve kar temizliği çalışmaları

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, şehrin farklı bölgelerinde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:56
Budama ve kar temizliği çalışmaları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, şehrin farklı bölgelerinde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar kalıntılarını temizliyor.


Ekipler, refüj ve parklarda da bakım ve ağaç budama çalışmalarını da sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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