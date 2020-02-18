Budama eğitimini teoriden pratiğe döktüler

18.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:28

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimlerine katılan kursiyerler, Keskin Mahallesi'nde bir bahçede pratik yaparak öğrendiklerini uygulamaya döktü.



29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime 140 vatandaş katıldı. Kursiyerler ilk olarak meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, zamanlarına göre budamalar (yaz - kış), meyve ağaçlarında dal şekilleri, budama sistemleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, bağcılıkta budama, gençleştirme budaması gibi konularda eğitim aldı. Budama üzerine teorik eğitimlerin ardından örnek bahçe gezisi ise gruplar halinde Keskin Mahallesi'nde bulunan Mutlu Gürdoğan'a ait bahçede gerçekleşti. Kursiyerler burada budama yaparak öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.



"Bu kurs benim için çok yararlı oldu"



Düzenlenen kursun kendileri için çok verimli olduğunu anlatan kursiyerlerden İbrahim Ali İleri, "Köy enstitülerinden mezun olduğum için aslında ön bilgilerim var ama bu kursun bir hayli yararı oldu. Geniş çaplı bahçem yok ama meyve ağaçlarım var. Onlara gereği gibi işlem yapabilme amacıyla katıldım ve çok memnunum. Bizlere bu imkanı veren Tepebaşı Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Keşke bu tür yararlı kursları bütün belediyeler düzenlese" dedi.



"Burada çok mükemmel bilgiler edindim"



Kursiyerlerden Cengiz Sarıbayır ise "Mihalgazi Karaoğlan mevkiinde bin 200 metrekare yerim var. 15 yıldır bu işle uğraşıyorum. Burada çok mükemmel bilgiler edindim. 2 yıl ara vermeyi, hasada bırakmayı düşünüyordum, fakat kursa katıldıktan sonra tekrar başlamayı planladım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Eğitimler bir nimet, herkesin yararlanması gerekiyor"



Kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Nezahat Çavtuna da, "Bana miras kalan bahçemde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 4-5 senedir bahçeyle ilgileniyorum ama daha bilinçli olabilmek adına kursa katıldım. Tepebaşı Belediyemizin her çalışmasından çok memnunuz. Bu çalışmanın da bütün belediyelere örnek olmasını diliyorum. Çünkü herkes eğitim için çok para harcayamıyor. O yüzden bu eğitimler bir nimet ve herkesin yararlanması gerekiyor. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA