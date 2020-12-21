Budama atıkları kompost gübre oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Budama atıkları kompost gübre oldu

21.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:20
Budama atıkları kompost gübre oldu

Yılda yaklaşık 8 bin ton budama atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, atıkları geri dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost gübre elde etti.

Yılda yaklaşık 8 bin ton budama atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, atıkları geri dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost gübre elde etti.

Atıkların geri dönüşümünde öncü kurumlar arasında yer alan Nilüfer Belediyesi, park ve bahçe atıklarını kompost gübre olarak değerlendiriyor. Atıkların, çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için harekete geçen Nilüfer Belediyesi, yeni hayata geçirdiği uygulamayla atıklardan kompost gübre elde etti. Kentteki parklardan, vatandaşların ikametgah adreslerine giderek site ve bahçelerden yılda yaklaşık 8 bin ton budama atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, bu atıkları toprağa kazandırıyor. Kentin tüm mahallelerinden toplanan budama atıkları, Alaaddinbey Mahallesi'nde oluşturulan atık sahasında toplandı. Toplanan atıklar, yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek, organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştü. Ekipler tarafından Kasım ayından itibaren toplanan budama atıklarından 25 ton sıcak kompost elde edilirken, 130 ton yonga da kompost gübreye dönüşmek üzere oluşum aşamasında bulunuyor.

Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde edilen kompost gübreler, kent genelindeki park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılacak. Nilüfer Belediyesi, proje sayesinde ekonomik olarak da tasarruf elde ediyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca, vatandaşların 1 Kasım-15 Mart tarihleri arasındaki budama takvimine uyum göstermesinin sağlanması amacıyla da, site yöneticileri bilgilendiriliyor. - BURSA

Budama atıkları kompost gübre oldu
Budama atıkları kompost gübre oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Budama atıkları kompost gübre oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:21:28. #1.14#
title