Budak'tan Kongre Değerlendirmesi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Diyarbakır halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastığını belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongre sonrasında yeni kadrolarla AK Parti'nin 2023 vizyonuna ulaşmak için yoğun gayretler sarf edeceklerini belirten Budak, Diyarbakır'ın ve Diyarbakır halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını söyledi. Kongreyi yeni Türkiye'nin yeni hamlelerine adım atılacak bir gün olarak gördüklerini ifade eden Budak, "17 Martta yapılan AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde yeni kadrolarımızla birlikte kadim şehrimiz Diyarbakır'a ve çok değerli Diyarbakır halkına, yapacağımız hizmetleri, gerçekleştirmek için, bütün çaba ve gayretlerimizi ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize öğrettiği ilkeler ve aktardığı hizmet anlayışıyla, yolumuza devam edeceğiz. Kongremizin güven ve huzur içinde gerçekleşmesi bizleri memnun etmiştir. Salonumuzu ve miting alanımızı coşku ile dolduran ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı samimi bir sevgi ile kucaklayan tüm Diyarbakırlı hemşerilerime teşekkür eder saygılarımı sunarım" dedi. - DİYARBAKIR