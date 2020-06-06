Budak, "Sendikacılığa yeni bir soluk getirdik"
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Budak, "Sendikacılığa yeni bir soluk getirdik"

Kurulduğu günden itibaren yaptığı hizmetlerle kısa sürede özel güvenlik çalışanlarının güvenini kazanan Tüm Güven-Sen'in Genel Başkanı Hakan Budak, sendikacılığa yeni bir soluk getirdiklerini söyledi.

Budak,
06.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:57

Kurulduğu günden itibaren yaptığı hizmetlerle kısa sürede özel güvenlik çalışanlarının güvenini kazanan Tüm Güven-Sen'in Genel Başkanı Hakan Budak, sendikacılığa yeni bir soluk getirdiklerini söyledi.

Erzurum merkezli olarak kurulan ilk sendika olma özelliğini de taşıyan Tüm Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Tüm Güven-Sen) 2019 yılı mart ayında 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmişti. Kuruluşundan itibaren bu güne kadar yaptığı başarılı çalışmaları ile kısa sürede özel güvenlik çalışanlarının takdirini kazanan Tüm Güven-Sen, üye sayısını her geçen gün artırıyor. Başta Tüm İş Konfederasyonu olmak üzere, sendikacılığa yeni bir soluk getiren Tüm Güven-Sen, güvenlik işçilerinin haklarını aramak ve korumak için verdiği mücadele ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Sendika Genel Başkanı Hakan Budak; kamu kurumları ve bunlara ait sosyal tesisler de insanların can ve mal güvenliğini, canlarını pahasına koruyan ve bu sorumlulukla görev yapan özel güvenlik elemanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Özel güvenlik Kanunu'nun yeniden ele alınıp mevcut sorunların düzeltilmesi gerektiğine işaret eden Budak, başta güvenlikçilerin, güvenlik problemleri olduğunu bildirdi. Ayrıca; çalışma saatleri ve işverenlerle ilgili yaşanan bazı hukuksal problemlerin olduğuna da dikkat çeken Budak, öncelikle bu problemlerin çözüme kavuşturulması için gayret gösterdiklerini açıkladı.

Başarılı çalışmaları ile üye olan veya olmayan bütün özel güvenlik çalışanlarının takdirini kazanan Tüm Güven-Sen, her geçen gün üye sayısını artırarak gücüne güç katıyor. Üye sayılarının artmasıyla daha da güçlenerek etkili bir sendika olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Budak, özel güvenlik çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak için de büyük bir öz veri ve titizlikle çalıştıklarını bildirdi.

Budak yaptığı açıklamada; "Günümüzde Erzurum ve Isparta gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde, özel güvenlik elemanlarının 31 günlük çalışmaları, 30 gün üzerinden hesaplanarak ücret ödemesi yapılıyordu. Bu konuda devreye girerek 31. Gün ödemelerini geriye dönük olarak aldık. Ayrıca; güvenlik yaka kartı yenilemesi 5 yılda bir oluyordu. Buna karşı çıktık. Konuyla ilgili de İçişleri Bakanlığı'na dilekçemizi vererek olumlu bir şekilde neticelendirdik. Onay geldiği anda bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Bununla birlikte ÖGG yenileme eğitimleri de onay geldikten sonra yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Budak, mesleki sivil toplum kuruluşları içerisinde en genç sendika olma özelliğinin verdiği enerjiyle Tüm Güven-Sen'in Türkiye'deki sendikacılık anlayışına yeni bir ivme kazandırdığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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