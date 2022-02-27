BUDADIĞI AĞAÇTA FENALAŞINCA MERDİVENLE İNDİRİLDİ

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, budadığı ağacın dalının çarpması sonucu ağaçta mahsur kalan Y.E. (58), itfaiyenin ağaca dayadığı merdivenle aşağı indi. Y.E. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Sapanca Akçay Mahallesi'nde bulunan meyve bahçesinde meydana geldi. Bahçede bulunan ağacı budamak için ağacın dalına çıkan Y.E., kestiği dalın kendisine çarpması sonucu fenalaştı. Ağaçta mahsur kalan Y.E.?yi görenler durumu 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada bir kişi ağacın dalına çıkarak Y.E.?ye destek oldu. Y.E. itfaiye ekibinin ağaca dayadığı merdivenle aşağı indi. Y.E. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.