Buda yolcu beraberinde uyuşturucu

Sivas'ın Gürün ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüsün içerisindeki 3 yolcunun üzerinde, bin 890 gr kubar esrar ve 3 gr metamfetamin yakalandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüsün içerisindeki 3 yolcunun üzerinde, bin 890 gr kubar esrar ve 3 gr metamfetamin yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile birlikte yol kontrolü ve arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak bulunan 3 şahsın çantalarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplamda bin 890 gr kubar esrar ve 3 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı