Buda sebil meyve bahçesi
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Buda sebil meyve bahçesi

Buda sebil meyve bahçesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Karabedir, köyünde yaşayan bir çiftçi dedesinden ve babasından kalan bahçede bulunan meyveleri yoldan gelip geçenlere ücretsiz ikram ediyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Karabedir, köyünde yaşayan bir çiftçi dedesinden ve babasından kalan bahçede bulunan meyveleri yoldan gelip geçenlere ücretsiz ikram ediyor.

Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyünde yaşayan Hulusi Kırtaş isimli bir çiftçi yol kenarında bulunan meyve bahçesinin girişene bir çeşme birde kamelya yaparak "Buradan meyve yemek ücretsizdir" yazısı yazdı. Bahçenin dedesinden babasına, babasından da kendisine kaldığını belirterek onların hayratı olarak meyve ve sebzeleri ücretsiz ikram ettiğini aktardı.

Kırtaş konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu bahçe rahmetli dedem' den, rahmetli babama düştü. Rahmetli babam bu meyve ağaçlarını yetiştirdi. Bende atamdan kalan Konya, Çay, Dinar karayolu üzerindeki bahçeme su getirip çeşme yaptım, kamelya yaptım. Buradan geçenler otursunlar su içsinler oturup dinlensinler, burada bulunan meyvelerden, sebze'lerden yesinler. Ücretsizdir, hayrımızdır. Tek isteğimiz hayır duası. En kısa zamanda buraya telefon numaramı yazıp asacağım. Yolda kalanlar ihtiyacı olanlar beni arasınlar. Elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım." - AFYONKARAHİSAR

Buda sebil meyve bahçesi
Buda sebil meyve bahçesi
Buda sebil meyve bahçesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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