Bucky uzak mesafede Phantom'dan daha etkili olabiliyor!
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Bucky uzak mesafede Phantom'dan daha etkili olabiliyor!

16.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:46
Bucky uzak mesafede Phantom'dan daha etkili olabiliyor!

Bir oyuncunun atış poligonunda yaptığı teste göre Bucky uzak mesafede Phantom'dan bile daha fazla hasar verebiliyor.

VALORANT'ın en çok tercih edilen iki saldırı tüfeği olan Phantom ve Vandal arasındaki çekişmeye yepyeni ve hiç beklenmeyen bir rakip daha katılmış gibi görünüyor. Phantom ve Vandal'dan hangisinin daha fazla hasar verebildiği, isabet oranı gibi istatistikleri pek çok kez karşılaştırılmış olsa da bir oyuncunun Bucky ile yaptığı test beklenmeyen sonuçlar ortaya koydu.

Reddit kullanıcısının yaptığı testi platformda paylaşması ile ortaya çıkan sonuç videoda da görülebileceği üzere pompalı tüfek Buck'nin taaruz tüfeği Phantom'dan daha fazla hasar kaydedebildiği yönünde. Aynı mesafeden iki tüfekle de ateş eden oyuncu Phantom ile kafadan vuruşta 140 hasar puanı kaydederken Buck için ise oran 211'e kadar çıkabiliyor.

https://playerbros.com

Kaynak: Playerbros

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