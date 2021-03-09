Buckingham Sarayı: "Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak"
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Buckingham Sarayı: "Kraliyet ailesi ırk sorununu ele alacak"

09.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:51
Buckingham Sarayı:

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajında yer alan "ırk sorunu" konusunu en kısa sürede ele alacağını açıkladı.

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajında yer alan "ırk sorunu" konusunu en kısa sürede ele alacağını açıkladı.

İngiliz Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın görevlerindeki ve saray yaşamlarındaki olumsuz deneyimlerini anlattığı röportajın ardından Buckingham Sarayı çiftin "ırk sorunları" açıklamalarının kraliyet ailesi tarafından özel olarak ele alınacağını duyurdu. Buckingham Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu geçtiğini öğrenmek tüm aileyi üzdü. Öne sürülen sorunlar, özellikle ırkla ilgili konular endişe vericidir. Bazı anılar değişiklik gösterse de, bunlar çok ciddiye alınır ve aile tarafından özel olarak ele alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Harry, Meghan ve Archie her zaman çok sevilen aile üyeleri olacak" denildi.

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda şok edici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens ünvanı alamadığını ve sarayda ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti. Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk karma ırklı üyesi olan Markle, kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından oğulları Archie'nin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğinden endişe duyduklarını söylediğini açıklamıştı. Markle ayrıca, sarayda kısıtlandığını, sessiz kalmasının istendiğini ve yaşamını sonlandırmak istediğini itiraf etmişti. Prens Harry ise, görevlerini bıraktıktan sonra saray tarafından koruma ve maddi yardımların kesildiğini açıklamıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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