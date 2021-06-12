Bucasporlu Tunç Murat'a talip çok
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Bucasporlu Tunç Murat'a talip çok

Bucasporlu Tunç Murat'a talip çok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un golcü futbolcusu Tunç Murat Behram için TFF 1'inci Lig kulüpleri sıraya girdi.

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un golcü futbolcusu Tunç Murat Behram için TFF 1'inci Lig kulüpleri sıraya girdi. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde en skorer isim olan 30 yaşındaki futbolcuyu, Kocaelispor, Boluspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor'un istediği kaydedildi. Kulüplerin Tunç ve Bucaspor'la görüşmelere başladığı dile getirilirken, Tunç'un da bir üst ligde oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Bucaspor'da Play-Off'lar dahil 33 maça çıkan deneyimli forvet 22 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve kariyerinin en golcü sezonunu geçirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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