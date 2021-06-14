Bucasporlu Berke Samsunspor yolunda
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Bucasporlu Berke Samsunspor yolunda

Bucasporlu Berke Samsunspor yolunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un futbolcuları hem Süper Lig hem de 1'inci Lig kulüplerinin radarına girdi.

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un futbolcuları hem Süper Lig hem de 1'inci Lig kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Oğuz Aydın, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşme imzalamaya hazırlanırken, forvet Berke Bıyık'ın da Yılport Samsunspor'a gitmesi gündeme geldi. Geçen sezon Süper Lig fırsatını kaçıran kırmızı-beyazlıların Berke transferi için yoğun çaba sarf ettiği ve 25 yaşındaki futbolcuyu büyük ölçüde kadrosuna dahil edeceği ileri sürüldü. Fatih Karagümrük altyapısından yetişen Berke, geçen sezon Bucaspor formasıyla 33 maçta 7 gol atmayı başardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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