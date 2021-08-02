Bucasporlu 2 futbolcu Kuşadasıspor'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcusunu Kuşadasıspor'a kiraladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcusunu Kuşadasıspor'a kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçen sezon Karaman Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Sabahattin Destici, 1 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralandı. Oyuncumuz Özcan Sertgöz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve 2021-2022 Sezonu için 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı