Bucasporlu 2 futbolcu Kuşadasıspor'da
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Bucasporlu 2 futbolcu Kuşadasıspor'da

Bucasporlu 2 futbolcu Kuşadasıspor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcusunu Kuşadasıspor'a kiraladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iki futbolcusunu Kuşadasıspor'a kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçen sezon Karaman Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Sabahattin Destici, 1 yıllığına 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralandı. Oyuncumuz Özcan Sertgöz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ve 2021-2022 Sezonu için 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralandı" ifadeleri kullanıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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