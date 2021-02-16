Bucaspor'un rakibi Arnavutköy Belediyespor
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Bucaspor'un rakibi Arnavutköy Belediyespor

16.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:59
Bucaspor'un rakibi Arnavutköy Belediyespor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından liderliği Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928 yarın evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından liderliği Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928 yarın evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "3 maçta sadece 3 puan alabildik. Artık çıkışa geçmenin zamanı geldi. Evimizde kazanıp seri başlatmak istiyoruz" diye konuştu. Bucaspor 1928, maç öncesi 38 puanla Diyerbekir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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