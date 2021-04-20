Bucaspor'un hataya tavizi yok!
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Bucaspor'un hataya tavizi yok!

Bucaspor'un hataya tavizi yok!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta konuk edeceği Fatsa Belediyespor maçını kayıpsız geçerek, liderliğini korumanın hesaplarını yapıyor.

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta konuk edeceği Fatsa Belediyespor maçını kayıpsız geçerek, liderliğini korumanın hesaplarını yapıyor.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 28. hafta maçında 1928 Bucaspor, Fatsa Belediyespor'u konuk edecek. Yarın saat 15.00'te Yeni Buca Stadı'ndan oynanacak maçı hakem Ömer Kürşad Tüfekçi yönetecek. Tüfekçi'nin yardımcılıklarını Nevzat Süzen ve Hikmet Şükrü Ertangün yapacak. Maç öncesinde 1928 Bucaspor 61 puanla 1. sırada, Fatsa Belediyespor ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor.

1928 Bucaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Çankaya FK'yi 2-1 mağlup etmesi ve rakibi Diyarbekirspor'un puan kaybı yaşamasıyla beraber liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-lacivertli ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak 2. Lig yolunda hata yapmak istemiyor. İzmir temsilcisi, ligi son 3 haftasındaki maçlarında kayıp yaşamaması halinde 2. Lig'e direkt olarak yükselecek.

Bucaspor, Fatsa Belediyespor karşılaşmasının ardından ligin 29. haftasında Edirnespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ligin son haftasında ise Antalya Kemerspor'u ağırlayacak. - İZMİR

Bucaspor'un hataya tavizi yok!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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