Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor
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Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor

Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı. Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Balcıoğlu'nun 1 yıl daha sarı-lacivertlileri çalıştıracağı bildirildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Uğur Balcıoğlu ile 2021-2022 sezonu için bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Uğur Balcıoğlu ve değerli ekibine başarılar diliyoruz."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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