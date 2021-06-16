Bucaspor Uğur Balcıoğlu ile devam ediyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile devam kararı aldı. Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Balcıoğlu'nun 1 yıl daha sarı-lacivertlileri çalıştıracağı bildirildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Uğur Balcıoğlu ile 2021-2022 sezonu için bir yıllık anlaşma sağlanmıştır. Uğur Balcıoğlu ve değerli ekibine başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı