Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Yeni sezonda kimseden korkumuz yok
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Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Yeni sezonda kimseden korkumuz yok

Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Yeni sezonda kimseden korkumuz yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor'un teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor'un teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir sezon geçireceklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Geçen sezon rüya gibi geçti. 3'üncü Lig'de tarihe yazılacak bir şampiyonluk yaşadık. Çok zorlandık, bir çok şeyle mücadele ettik. Hep eksik kaldığımız maçlar vardı. Ama asla vazgeçmedik. Son final maçında bile 80'de gol yedik ve onun da üstesinden geldik" dedi.

"Herkes yıkılacağımızı düşündü ama biz pes etmedik" diyen Balcıoğlu, "Biz ekibimize güveniyoruz, genç ekibiz. Sezon çok zorlu geçecek ancak yeni sezonda kimseden korkumuz yok. Rakip kim olursa olsun savaşacağız, korkaklığa fırsat vermeyeceğiz. İstediğimiz oyuncular oldu. Ancak onların istedikleri rakamla bizimki arasında uçurumlar vardı. Aslolan Bucaspor'dur, taraftardır. Onlar asla bizden vazgeçmesinler, bizi desteklesinler. Elimizden ve yüreğimizden ne geliyorsa biz mücadelemizi vereceğiz" açıklamasını yaptı.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bucaspor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu: Yeni sezonda kimseden korkumuz yok - Haberler Spor
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