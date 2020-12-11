Bucaspor savunması geçit vermiyor
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Bucaspor savunması geçit vermiyor

11.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:04
Bucaspor savunması geçit vermiyor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Fatsa Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, bu sezon sergilediği savunma performansıyla alkış topluyor.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Fatsa Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, bu sezon sergilediği savunma performansıyla alkış topluyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 maçta kalesinde 9 gol görerek en başarılı defans yapan ikinci takım olarak dikkat çekti. İzmir temsilcisi son 4 müsabakada rakip takımlara sadece 1 kez gol izni verirken, rakip fileleri 8 kez sarstı. Bucaspor 1928'de dün Fatsa ağlarını havalandırarak gol sayısını 8'e çıkaran forvet Tunç Murat Behram, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, 20 Aralık Pazar günü iç sahada Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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