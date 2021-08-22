Bucaspor özel maçta Çorum FK ile yenişemedi

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, Düzce Topuk Yaylası kampında Çorum Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, Düzce Topuk Yaylası kampında Çorum Futbol Kulübü ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Yusuf'un gol attığı karşılaşmada teknik direktör Uğur Balcıoğlu tüm futbolcularına şans verdi. Hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler yarın saat 14.00'te aynı yerde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.Takımın istek ve hırsından memnun olduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Özel maçlarda sonuca takılmıyoruz. Önemli olan eksilerimizi görmek ve bu eksilerimiz üzerine yoğunlaşarak hazır hale gelmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı