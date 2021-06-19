Bucaspor Onur Özcan'ı transfer etti

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Ligi'nde mücadele edecek Bucaspor ilk transferini gerçekleştirdi.

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Ligi'nde mücadele edecek Bucaspor ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen stoper Onur Özcan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "1992 doğumlu, stoper oyuncusu Onur Özcan ile 1+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olarak sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Torbalıspor'da futbola başlayan deneyimli oyuncu, Manavgat Evrensekispor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da top koşturdu. Onur, geçen sezon Karacebey Belediyespor'da 34 lig müsabakasına çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı