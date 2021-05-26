Bucaspor iskelet kadrosunu koruyacak
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Bucaspor iskelet kadrosunu koruyacak

Bucaspor iskelet kadrosunu koruyacak
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İstanbul'da oynanan maçta İskenderun Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışları sonucu yenerek 2'nci Lig'e adını yazdıran Bucaspor, yeni sezonda da iskelet kadrosunu koruma kararı aldı.

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İstanbul'da oynanan maçta İskenderun Futbol Kulübü'nü seri penaltı atışları sonucu yenerek 2'nci Lig'e adını yazdıran Bucaspor, yeni sezonda da iskelet kadrosunu koruma kararı aldı. Geride kalan sezonda zorlu bir şampiyonluk mücadelesi verip Play-Off'ta mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde başkan Cihan Aktaş'ın teknik direktör Uğur Balcıoğlu'yla yola devam edeceği bildirildi. 

Mevcut kadroda birçok oyuncusundan verim alan İzmir ekibinde takımın dağılmayacağı ancak iyi bir bonservis bedeli ödenmesi durumunda bazı genç oyuncuların üst liglerdeki kulüplere satılabileceği öğrenildi. Yönetimin Uğur Balcıoğlu'ndan en kısa sürede yeni sezon için transfer listesini alacağı da vurgulandı. Oturmuş bir kadroyla 2'nci Lig'e başlamayı planlayan kurmayların nokta transferlerle yine şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlandığı kaydedildi.

ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Tam 11 yıl sonra ilçeye şampiyonluk kupası getiren Bucaspor, zaferi taraftarıyla doyasıya kutladı. Kaynaklar Tesisleri'nden hareket eden üstü açık otobüsle ilçe turu yapan futbolcular ve teknik ekibi taraftarlar bağrına bastı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler meşaleler yakarak, "Şampiyon Bucaspor" tezahüratlarıyla ortalığı inletti. Bucasporlu oyuncular da kazanılan şampiyonluk kupasını Buca caddelerinde taraftara sergiledi. Ardından oyuncular, teknik ekip ve yönetim Cemil Şeboy Tesisleri'nde yemekte bir araya gelerek kutlamaları sürdürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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