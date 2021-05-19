Bucaspor finalde
1928 Bucaspor, TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Yeşilyurt Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.
1928 Bucaspor, TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde 2-1'in rövanşında sahasında Yeşilyurt Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx
Bucaspor 1928: Kıvanç xxx, Ufuk xx, Saruhan xx, Berke xx (Hasan dk. 90+2 ?), Osman xx, Oğuz xx, Yusuf Can xx (Enes dk. 76 x), Gökhan xx, Alper xx, Ahmet xx, Tunç xx
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail xx, Emre x, Akın xx, Gökhan xx, Ayhan x (Anıl dk. 69 x), Deniz x (Uğurcan dk. 68 x), Erçin x, İlker xx, Erhan xx, Mücahit x, Halil xx
Kırmızı Kart: Mücahit (dk. 87) (Yeşilyurt Bld)
Sarı Kartlar: Uğur Balcıoğlu (Teknik Direktör), Yusuf Can, Kıvanç (Bucaspor 1928), Ayhan, Akın (Yeşilyurt Bld) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı