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Bucaspor evinde 24Erzincanspor'la oynayacak

Bucaspor evinde 24Erzincanspor'la oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karatay Termal 1922 Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 23 puanla Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Karatay Termal 1922 Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 23 puanla Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Berkan Çetin görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Eycan'ın yanı sıra kart cezalısı Tunç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Zirve yarışından kopmak istemiyoruz. Taraftarımızın desteği ile galibiyeti alan taraf olacağımıza inanıyorum" dedi.


VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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