Bucaspor duvar ördü

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, son 5 maçta kalesini gole kapattı. Ligde namağlup serisini 15 haftaya çıkaran İzmir temsilcisi, gol yemediği son 5 haftada Manisaspor'u 1-0 (D), Payasspor'u 3-0, 1877 Alemdağ ve Nevşehir'i 2-0 yenerken, Artvin Hopaspor'la (D) 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu periyotta rakip fileleri 8 kez sarstı. Oynadığı 24 maçta 14 gol yiyen Bucaspor 1928, ligin en az gol yiyen takımı, attığı 45 golle de en skorer ekip konumunda. İzmir temsilcisi grupta bitime 6 maç kala 52 puanla şampiyonluk yarışında lider Diyarbekirspor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı