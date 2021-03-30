Bucaspor deplasmanda Kızılcabölük'e konuk
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Bucaspor deplasmanda Kızılcabölük'e konuk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor deplasmanda Kızılcabölük'e konuk

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 6 haftaya girilirken lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren şampiyonluk yarışındaki Bucaspor 1928, yarın alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 6 haftaya girilirken lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren şampiyonluk yarışındaki Bucaspor 1928, yarın alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşacak. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Sarı-lacivertlilerde Artvin Hopaspor deplasmanı sonrası aldığı 1 maçlık hak mahrumiyeti cezası son bulan Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu takımın başında sahaya çıkabilecek. Grupta Bucaspor 1928, 52 puanla ikinci sırada yer alırken Kızılcabölük'ün 27 puanı bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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