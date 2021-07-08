Bucaspor'dan orta sahaya takviye

MİSLİ.com 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928, İnegölspor'dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Metin Yüksel'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928, İnegölspor'dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Metin Yüksel'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay altyapısında yetişip profesyonel olan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Büyükçekmece, Kahramanmaraşspor, Manisaspor, BŞB Erzurumspor, Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor formalarını da giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı