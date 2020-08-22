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Bucaspor'dan büyük atılım

Başkan Cihan Aktaş: Altyapımızı eski günlerine döndürmek üzereyizAntrenör Serdar Sabuncu: Uluslararası seviyede oynayabilecek isimler yetiştireceğizMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, - TFF 3'ÜNCÜ Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, altyapıda ciddi bir değişime gittiklerini ve örnek...

Bucaspor'dan büyük atılım
22.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:46

Başkan Cihan Aktaş: Altyapımızı eski günlerine döndürmek üzereyiz

Antrenör Serdar Sabuncu:  Uluslararası seviyede oynayabilecek isimler yetiştireceğiz

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, - TFF 3'ÜNCÜ Lig kulüplerinden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, altyapıda ciddi bir değişime gittiklerini ve örnek bir yapı oluşturacaklarını vurguladı.

Geçen sezon başında altyapıdan 3 futbolcuyu Medipol Başakşehir'e devre arasında Barış Sungur'u Fenerbahçe'ye gönderdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, şimdi de Oğuz Aydın için Süper Lig'den 2-3 kulüple görüştüklerini belirterek, "Altyapımızı eski günlerine döndürmek üzereyiz. Ancak hedefimiz eski günlerin çok ötesinde bir yapı oluşturmak. Bunun için gerek teknik ekip gerek ekipman olarak her türlü değişikliği yaparak ilerliyoruz. Evet statü gereği 3'üncü Lig'deyiz. Süper Lig'e çıkmak zaman alacak ama akademi anlamında önümüzde hiçbir engel yok" dedi.Akademi direktörü olarak göreve Serdar Sabuncu'yu getirdiklerini belirten Başkan Cihan Aktaş, "Türkiye'de hiçbir kulüpte uygulanmayan farklı projelerimiz var. Ciddi bir mesai harcıyoruz. Bu işin sonunda Türk futboluna katkı sunacak bir proje ortaya çıkacak" diye konuştu."ALTYAPI İLE A TAKIM OYUN SİSTEMİ AYNI OLACAK"Akademide fiziki şartları düzelttiklerini, teknolojik anlamda çağın futboluna uygun ekipmanlar aldıklarını dile getiren Bucaspor Başkanı Aktaş, "Altyapı ile A takım oyun sistemi aynı olacak. Altyapıdan çıkan çocuk A takıma geçtiğinde bocalamayacak. Örnek bir model yaratmak için bu işe girdik. Umarım meyvelerini almaya başlayacağız. Akademi uzun soluklu bir iş, verim de uzun solukludur ama çalışmaya başlamak bile önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

SERDAR SABUNCU: İLK İŞ KULÜP FELSEFESİ

İzmirli teknik adam Serdar Sabuncu, 7 yıl sonra döndüğü Bucaspor altyapısında ilk işlerinin kulüp kültürü ve felsefesini oluşturmak olduğunu dile getirdi. "Yıllar sonra tekrar bu tesislere girmek beni heyecanlandırdı" diyen akademi direktörü Serdar Sabuncu, "Hasan Kabze'yle başlayıp Barış Sungur'la son meyvesini veren Bucaspor Akademisi zaten ulusal anlamda bir marka. Sadece düştüğü ligler sonrasında bir erozyona uğramıştı. Başkanımız Cihan Aktaş'ın son zamanlarda yaptığı ciddi yatırımlarla yine o ivmeyi yakaladı. Bizim şu anda o çıtanın üzerine bir şeyler ekleyip tekrar akademiyi ve Bucaspor'u hak ettiği noktalara getirmek gibi bir niyetimiz var. Ciddi donanıma sahip bir ekiple çalışacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Uluslararası seviyede oynayabilecek isimler yetiştireceğiz. Altyapıda üst düzey liglerde oynayabilecek 10'a yakın hedef oyuncumuz var. Birkaçı ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek potansiyele sahip. Onların yeteneklerini donatmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: DHA

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