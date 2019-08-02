Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha

Yeni sezonda Cİ Group Buca FK'nın yarışmacı haklarını alıp, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor'da, bir genç futbolcu daha Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Geçen sezon orta saha Muhammet Arslantaş'ı, hafta başında ise forveti Efecan Barlık'ı Başakşehir'e satan sarı-lacivertlilerde kaleci Berkin Özgür de İstanbul'un yolunu tuttu. Bucaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişen 2003 doğumlu santraforumuz Efecan Barlık'ın ve 2004 doğumlu kalecimiz Berkin Özgür'ün transferleri için Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir ile anlaşmış bulunmaktayız. İki evladımıza bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür eder, gelecek yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA