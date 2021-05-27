Bucaspor'da Tunç Murat kariyer rekoru kırdı
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Bucaspor'da Tunç Murat kariyer rekoru kırdı

Bucaspor'da Tunç Murat kariyer rekoru kırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü engelini aşıp adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor'un deneyimli golcüsü Tunç Murat Behram sezona damga vuran isimlerden biri oldu.

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü engelini aşıp adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor'un deneyimli golcüsü Tunç Murat Behram sezona damga vuran isimlerden biri oldu.

Sezon başında Vanspor'dan transfer edilen Tunç, Play-Off'lar dahil 33 maçta 22 gol atarak en verimli dönemini geçirdi. Daha önce Nevşehir Belediyespor'la bir sezonda ligde 16 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu Bucaspor'da kendini aşarak şampiyonlukta büyük rol oynadı. Sarı-lacivertlilerle bir sene daha sözleşmesi bulunan Tunç Murat'ın yeni sezonda da 2'nci Lig'de İzmir ekibinde oynayacağı vurgulandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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