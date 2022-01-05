Bucaspor'da teknik ekibin sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor'da teknik ekibin sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı

Bucaspor'da teknik ekibin sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Cihan Erdil ve ekibinin sözleşmeleri 2 yıl daha uzatıldı.

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Cihan Erdil ve ekibinin sözleşmeleri 2 yıl daha uzatıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grubu zirve yarışını sürdüren ve ilk devreyi 27 puanla 3. sırada bitiren Bucaspor 1928'de yüzler gülüyor. Ligin 11. haftasında Kırklarelispor'a karşı alınan 5-1'lik yenilginin ardından takımın başına getirilen ve sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Teknik Direktör Cihan Erdil, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Erdil ve ekibinin başarılı grafiği sürerken sarı-lacivertli yönetim de bu performansa kayıtsız kalamadı. Bucaspor, Erdil ve ekibinin sözleşmelerinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title