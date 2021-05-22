Bucaspor'da paralar ödendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bucaspor'da paralar ödendi

Bucaspor'da paralar ödendi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazartesi günü İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü ile kupa mücadelesi verecek Bucaspor 1928'de futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazartesi günü İstanbul'da oynanacak Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü ile kupa mücadelesi verecek Bucaspor 1928'de futbolcuların alacakları tamamen kapatıldı. Buca Belediyesi tarafından sarı-lacivertli takıma 1 milyon TL şampiyonluk primi vaadedildiği öğrenilirken, final öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için belediyenin bu paranın 250 bin TL'sini takıma gönderdiği ifade edildi. Tüm alacakları ödenen İzmir temsilcisi bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Ali Babacan Volkan Bozkır Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Hande Ataizi Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bucaspor'da paralar ödendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:05:16. #1.11#

title