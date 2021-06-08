Bucaspor'da Oğuz Aydın Alanyaspor yolunda
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Bucaspor'da Oğuz Aydın Alanyaspor yolunda

Bucaspor'da Oğuz Aydın Alanyaspor yolunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor'da transferin gözde isimlerinden olan Oğuz Aydın, Süper Lig'e gidiyor.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor'da transferin gözde isimlerinden olan Oğuz Aydın, Süper Lig'e gidiyor. TFF 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün de yakından ilgilendiği altyapı patentli 20 yaşındaki futbolcu için Aytemiz Alanyaspor devreye girdi. Akdeniz ekibi ile görüşmelerde bulunan sarı-lacivertli yönetimin 3 milyon TL karşılığında Oğuz için anlaşma sağladığı ifade edildi. Geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan genç kanat oyuncusu 11 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Bucaspor'da Oğuz Aydın Alanyaspor yolunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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