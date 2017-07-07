Bucaspor'da Eleme

SPOR Toto 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara 34 kişilik kadrosuyla başlayan Bucaspor'da, 26 ya da 27 Temmuz'da başlayacak Bolu kampı öncesi 7-8 oyuncunun A takımdan eleneceği bildirildi.



Transfer yasağı nedeniyle iç transferde mecvut kadroyu koruyup altyapı oyuncularıyla takviye eden Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, performanslarını yeterli görmediği isimleri belirleyerek yönetime rapor sunacak. Kadrodan elenen isimler ya kiralanacak, ya da altyapıya gönderilecek.



Bucaspor'da 312 bin TL alacağını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen ve takımdan ayrı idman yapan sol bek Emre Özkan'ın durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. - İzmir