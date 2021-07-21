Bucaspor'da Burak Sürmeli vedalaştı
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Bucaspor'da Burak Sürmeli vedalaştı

Bucaspor'da Burak Sürmeli vedalaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da yaprak dökümü sürüyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Son olarak Kadir Bilimlier'le yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Burak Sürmeli de takımla vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan futbolcumuz Burak Sürmeli, 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'a transfer olmuştur. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Defansta görev yapan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 lig maçına çıkıp 2 kez fileleri havalandırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bucaspor'da Burak Sürmeli vedalaştı - Haberler Spor
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