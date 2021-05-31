Bucaspor'da Balcıoğlu devam edecek

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off müsabakalarını geçerek adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor'da teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun yeni sezonda da takımın başında olacağı öğrenildi.

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off müsabakalarını geçerek adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor'da teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun yeni sezonda da takımın başında olacağı öğrenildi.

İskenderun Futbol Kulübü ile oynanan final maçını kazanıp büyük bir başarıya imza atan Balcıoğlu'nun şampiyonluk sonrası başkan Cihan Aktaş'la bir araya gelip prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Balcıoğlu'nun önümüzdeki hafta yönetimle yeniden bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın imza atar atmaz iç ve dış transferde yol haritasını belirleyeceği ve listesini Başkan Aktaş'a sunacağı kaydedildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı