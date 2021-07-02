Bucaspor'da Abdullah yuvaya döndü

Misli.com 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928, transferde eski futbolcusu Abdullah Balıkuv'u yuvaya döndürdü.

Misli.com 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor 1928, transferde eski futbolcusu Abdullah Balıkuv'u yuvaya döndürdü.

Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra son 3 sezonda İstanbulspor, Darıca Gençlerbirliği, İnegölspor ve 24Erzincanspor formalarını giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu, kulüple 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşe imzaladı. Buca, tecrübeli futbolcuyla ilgili, "Bucaspor altyapısından yetişip profesyonel olan Abdullah Balıkuv ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olarak anlaşma imzaladık. Abdullah Balıkuv'a yuvana hoş geldin diyor, Bucaspor formasıyla çıkacağı yeni yolculukta başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı